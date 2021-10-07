ЦУР Кировской области провел социологическое исследование

Его цель — выявление экологических проблем в регионе.

Специалисты Центра управления регионом Кировской области провели онлайн-опрос в рамках реализации одного из мероприятий дорожной карты «Чистый регион».

Дорожную карту создали в результате совместной работы кировского ЦУР, Управления массовых коммуникаций Кировской области, регионального министерства охраны окружающей среды и регионального оператора АО «Куприт».

Социологическое исследование проводилось с 3 по 8 сентября в четырех наиболее популярных в регионе социальных сетях. В опросе участвовали 608 совершеннолетних респондентов, проживающих в Кировской области.

В частности, по результатам исследования, самой актуальной экологической проблемой в регионе являются стихийные свалки бытового мусора – такое мнение у 53% респондентов. На втором и третьем месте проблемы вырубки лесов и утилизации бытового мусора (за них проголосовали 45 и 44% респондентов соответственно).

Кроме того, исследование выявило такую важную проблему, как отсутствие осведомленности граждан о том, кто должен реализовать в Кировской области государственную политику в системе обращения с ТКО. Только 14% опрошенных знают, что это ответственность Министерства строительства, энергетики и ЖКХ Кировской области.

85% респондентов хотели бы получать информацию о деятельности органов исполнительной власти в сфере охраны окружающей среды и природопользования.

Еще одна важная проблема – сортировка отходов. На постоянной основе ее проводят только 19% опрошенных.

81% участников исследования желает обучаться экологической грамотности и участвовать в мастер-классах по этой теме.

Таким образом, опрос помог выявить проблемы, требующие особого внимания со стороны органов власти региона. В этом направлении будет РОИВ будут проводить дополнительную работу.