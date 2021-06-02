ЦУР Кировской области совместно с жителями региона контролируют работы подрядчиков по ремонту и содержанию дорог

В мае системой «Инцидент Менеджмент» было зафиксировано 233 инцидента, касающихся качества дорожного покрытия и проведения ремонтных работ подрядными организациями.

В социальных сетях жители региона наиболее часто сообщают о ненадлежащем состоянии дорог, публикуют снимки и вопросы относительно качества проведенного ремонта или уборки дороги. Немалая часть из них поступает через сообщения в официальную группу регионального ЦУР. Все сигналы передаются в администрации населенных пунктов для принятия соответствующих мер.

Например, жители Кирово-Чепецка неоднократно сообщали о плохой уборке дороги по ул. А. Некрасова. На данный момент в адрес подрядной организации выставлена претензия за неудовлетворительное содержание автодороги, в случае неустранения нарушений на организацию будут наложены штрафные санкции.

Еще одна жительница Кирово-Чепецка напомнила в сообщении о том, что администрация г. Кирово-Чепецка обещала установить съезды для колясок на улице Ленина в районе дома 62. ЦУР взял ситуацию на контроль. В итоге, подрядчику МКУ «Техцентр» администрацией дано поручение подготовить техническое решение вопроса по обустройству пандуса и смету на исполнение. Необходимые средства будут изыскиваться в бюджете города в текущем году. Подрядчик постарается провести работы до конца этого года.

Жители Орлова сообщили, что не проводится грейдирование грунтовых дорог. Сотрудники регионального ЦУР направили сообщение в администрацию Орловского городского поселения. При отработке инцидента выяснилось, что грейдер подрядчика находится в неисправном состоянии, при этом, действительно, нарушаются условия контракта по содержанию дорог. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств выставлены штрафные санкции — 10% цены контракта.

Также кировчане помогли найти недочеты в рамках гарантийного ремонта тротуаров. Недостатки должны быть устранены в течение дорожно-строительного сезона. Например, брусчатка у вокзала в Кирове должна быть выровнена до 10 июня.

Благодаря обращению кировчанки исправили «просевшую» плитку рядом с домом №10 по ул. Производственной, проводятся с подрядчиками претензионные работы по устранению дефектов на покрытиях пешеходных зон по ул. Воровского, Пятницкой, на территории Кочуровского парка, ул. Конева и других. Вопросы гарантийного ремонта находятся на контроле ЦУР и администрации города.