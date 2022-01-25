ЦУР раскрыл тайну госпабликов

Жители Кировской области все чаще используют соцсети не только для приятного времяпрепровождения, но и для получения официальной информации от органов власти и решения социально-бытовых проблем.

Госпабликами называются страницы или сообщества региональных и муниципальных органов власти, министерств и бюджетных учреждений – больниц, поликлиник, детских садов, школ, музеев, вузов, районных Домов культуры и других учреждений.

Официальные страницы появляются в наиболее популярных среди жителей Кировской области соцсетях: «ВКонтакте», «Одноклассники», Instagram, Facebook.

С помощью этих ресурсов пользователи могут быстро и просто получить социально важную информацию. В частности, можно узнать, на какие выплаты от государства может рассчитывать ваша семья, что делать при появлении симптомов коронавируса, каким будет график работы детских секций в вашем районе.

ЦУР помогает властям общаться с гражданами онлайн

Развитием госпабликов занимаются специалисты АНО «Диалог», включая Центры управления регионами. По поручению Минцифры России они проводят обучение для администраторов государственных пабликов, помогают оформлять страницы и продвигать их, работать с обращениями граждан.

Так, в сентябре 2021 года ЦУР Кировской области провел 2 вебинара для представителей органов местного самоуправления и исполнительной власти. В обучении суммарно приняли участие 69 человек.

Среди рекомендаций – отсутствие «казенного» языка, качество новостного и визуального содержания странички.

Желательно, чтобы в паблике были прямые трансляции – когда ответственный чиновник или глава региона по видеосвязи в онлайн-режиме отвечает на вопросы жителей.

— Одна из основных задач ЦУР – помочь выстроить коммуникацию между органами власти и населением, — говорит руководитель ЦУР Кировской области Игорь Панкратов. — Госпаблики — компонент Платформы обратной связи. Это один из наших инструментов, который помогает информировать жителей по социально важным темам, а также отрабатывать обращения граждан, которые они оставляют на официальных страницах органов исполнительной власти и местного самоуправления в социальных сетях.

«ВК» — лидер по госпабликам

Как рассказал заместитель гендиректора АНО «Диалог Регионы» Андрей Цепелев, больше всего государственных органов и организаций имеют свои ресурсы в самой популярной российской соцсети «ВКонтакте» — это почти 40 тысяч пабликов (57%), еще 14 тысяч – в «Одноклассниках» (20%).

В зарубежных соцсетях госпабликов намного меньше. По оценкам «Диалога», на январь 2022 года у пабликов органов власти и бюджетных учреждений в целом 55 млн подписчиков.

Как уже говорилось, госпаблики также являются частью системы обратной связи.

— Стремительно меняющийся цифровой мир требует новых подходов, в том числе в части взаимодействия между органами власти и населением. Те же социальные сети сегодня уже перестали быть исключительно развлекательным инструментом. Использование госпабликов позволяет максимально оперативно получать запросы от жителей, отслеживать проблемные вопросы, чтобы в последующем принимать более взвешенные управленческие решения, – отметил и.о. министра информационных технологий и связи Кировской области Алексей Сухих.

Отметим, что за 2021 год платформы обратной связи, в том числе «Госуслуги. Решаем вместе» и «Инцидент Менеджмент», обработали более 10 млн обращений. Об этом заявлял в декабре 2021 года вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

В Кировской области за прошлый год «Инцидент Менеджмент» обработал 28 876 обращений. Среднее время ответа на обращение – 4,5 часа.