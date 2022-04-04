Цыганка сняла с жительницы Пижанского района порчу и сережки

В Пижанском районе цыганка-«колдунья» сняла порчу с местной жительницы. Вместе со снятым сглазом у женщины пропали дорогие серьги.

Инцидент произошел в первые апрельские выходные. В дом к 61-летней пенсионерке заявилась цыганка. Женщина впустила гостью, думая, что это волонтер. Однако все оказалось иначе.

Гостья представилась «колдуньей» и предложила снять с пенсионерки сглаз. Для этого цыганка попросила отдать ей золотые украшения – для проведения обряда их надо было сносить в церковь.

Женщина поверила и отдала свои серьги стоимостью в 10 тысяч рублей. Цыганка ушла вместе с украшениями и не вернулась.

Потерпевшая обратилась в полицию. По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело.

Подозреваемую удалось задержать в Советском районе. 27-летняя цыганка рассказала, что украшения уже продала. В настоящее время она находится под домашним арестом. Устанавливаются другие эпизоды преступлений.

Фото: flickr.com