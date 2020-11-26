Турция и Крым как возможность близкого знакомства с горами

Турцию и Крым принято воспринимать как места для морского отдыха. И с одной стороны данное утверждение справедливо: многие туристы посещают данные территории ради моря. Однако те, кто любят более экзотические варианты времяпровождения выбирают другие направления для отдыха. А именно — путешествия по горным массивам.

Актуальные предложения о походах

Походы по Турции осуществляются в отрогах горной системы Тавр. Маршрут затрагивает Ликийскую восточную тропу. Поход предназначен для тех, кто любит горы и природные красоты.

Аналогичное предложение можно найти и в Крыму. Для тех, кому надоело море и достопримечательности города, занятие станет очень интересным и увлекательным. Походы по Крыму осуществляет по Главной Гряды Крымских гор (можно выбрать и другие направления).

Особенность и той, и другой услуги заключается в том, что поход организуется в пешем виде с палатками. То есть предполагается, что весь маршрут будет пройден на “своих двоих”, что позволяет максимально сблизиться с природой и просмотреть каждую деталь горного ландшафта в пути.

Что входит в стоимость?

В стоимость похода включаются следующие пункты:

Услуги инструктора, сопровождающего команду на всем протяжении пути и отвечающего за безопасность каждого члена.

Трехразовое питание во время маршрута.

Проживание в отеле (на старте и на финише). В случае с Турцией это будет один из отелей Анталии.

Проезд до места начала маршрута, а также трансфер обратно в отель, который был забронирован организаторами похода.

Внимание! Снаряжение для похода не предоставляется. До того, как договориться об участии в походе, стоит побеспокоиться о покупке всего необходимого. Ознакомиться со списком можно на официальном сайте сервиса, который организует пешие походы.

Также следует учесть, что в стоимость похода не включен перелет до Турции или Крыма. Билеты туда и обратно человек приобретает самостоятельно за свой счет.

Стоимость похода зависит от выбранного направления. Например, в случае с Турцией цена начинается от 230 долларов. Длительность путешествия в данном случае 10 дней. Всего будет пройдено 76 км (плюс радиальные выходы на 18 км).

Итак, если надоели морские курорты и обыденный отдых, можно воспользоваться уникальным предложением и записаться в походы по Крыму и Турции. Получение положительных эмоций гарантируется. Но что более важно — высокий уровень безопасности, т.к. каждый шаг передвижения контролируется опытным инструктором по туризму и его командой.