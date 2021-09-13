Творческой молодежи Вятки станет проще получить высшее образование

Молодой человек, решивший получать образование в творческой сфере, после окончания колледжа или училища должен иметь право поступить в вуз без потери отсрочки от службы в армии.

Такую инициативу предложила руководитель образовательного центра для одаренных детей «Сириус» Елена Шмелева.

Елена Владимировна отметила, что соответствующая поправка в законодательство может начать действовать уже со следующего года.

В стране увеличится количество молодых специалистов творческих профессий

Такую инициативу Шмелева выдвинула на основании многочисленных обращений представителей творческих университетов и оркестров.

«Очевидно, что год без интенсивных музыкальных занятий может губительно сказаться на навыках молодого человека. Мы будем включать в комплексную программу по развитию и сопровождению тех, кто показывает выдающиеся результаты в сфере искусства», — подчеркнула Елена Шмелева.

В настоящий момент студенты, получившие среднее профессиональное образование в области культуры и искусства, не могут претендовать на отсрочку от армии, если решили продолжать обучение по программам высшего образования. Для музыканта, например, годовой перерыв, это большой риск, потому что после пропущенного срока поступить в консерваторию уже очень трудно.

После внедрения инициативы на законодательном уровне можно будет наблюдать рост числа молодых специалистов творческих профессий, что будет способствовать сохранению и популяризации культурных ценностей в России, считает Елена Шмелева.

В Кирове инициативу поддерживают

Преподаватель мастерства фото- и видеосъемки Вятского колледжа культуры Екатерина Киселева считает, что сохранение отсрочки от службы в армии для выпускников колледжа необходима:

«Год пропуска между получением образования может негативно повлиять на результативность обучения. После года службы студентам необходимо заново сдавать не только ЕГЭ, но и наверстывать знания по специальным предметам. Поэтому инициативу о сохранении отсрочки поддерживаю», — отметила Екатерина Евгеньевна.

Директор «Кировского колледжа музыкального искусства им. И.В. Казенина» и Заслуженный работник культуры РФ Владимир Боев, в свою очередь, отмечает, что сохранение отсрочки от службы в армии поможет выпускнику ссуза сохранить нужный настрой для продолжения обучения.

«Конечно, такая инициатива поможет. За год службы в армии у многих меняется желание и в дальнейшем обучаться творческой специальности. Такая инициатива своевременна, и ее нужно поддерживать», — подчеркнул Владимир Григорьевич.

Артём Ершов сейчас учится на 1 курсе Вятского колледжа культуры на режиссера-постановщика. Юноша рад, что у него будет возможность продолжить обучение без перерыва на службу в армии.

«Отличная инициатива, я только за! Сейчас ты теряешь целый год на службу в армии вместо того, чтобы продолжить учиться. Этот год многое меняет, особенно, для студентов творческих специальностей типа музыкант, режиссер… Если ты целый год не занимаешься в этом направлении, то сильно откатываешься назад, теряешь навыки. А чтобы поступить на «вышку», нужна хорошая подготовка», — говорит молодой человек.

Напомним, что Елена Шмелева ранее уже сделала несколько важных предложений в сфере школьного и высшего образования. В частности, она выступает за включение в программу капремонта школ повышения квалификации учителей, выделение дополнительных средств на закупку школьных автобусов для отделенных сел и деревень, создание в каждом регионе образовательных центров для одаренных детей по типу «Сириуса», снятие бюрократической нагрузки с учителей и преподавателей и многое другое.