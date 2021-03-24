Тысячу бабочек покажут в зоологическом музее Кирова

Коллекцию известного энтомолога из Чувашии Виссариона Лосманова приобрели летом минувшего года.

На сегодняшний день в мире насчитывают более 165 тысяч видов бабочек, и лишь 3 тысячи из них ведут дневной образ жизни. Поэтому чтобы увидеть большинство этих прекрасных созданий, нужно посетить энтомологические музеи.

В июле прошлого года в кировский городской зоологический музей поступила уникальная коллекция чебоксарского исследователя Виссариона Петровича Лосманова. Бабочки его занимали всегда, но все же профессию себе он выбрал земную: инженера-механика. А в конце 60-х годов XX века вдохновился статьей в журнале и вернулся к увлечению юности – коллекционированию бабочек.

Их энтомолог собирал до 80-летнего возраста. Сам ловил, обрабатывал, разбирал по планшетам и подписывал. Причем за многими образцами поднимался высоко в горы, охотился по ночам.

Завтра, 25 марта, в Кировском зоологическом музее (ул. Ленина, 160) можно будет познакомиться с его богатой коллекцией «В поисках прекрасного». В экспозиции 1000 видов членистоногих, интересные факты, а также видео- и фотоматериалы о них. Кстати, гостям покажут не только бабочек, но и тех, кто на них охотится — пауки, цикады и другие насекомые из южных стран.

Ранее мы сообщали, что кировчане бесплатно раздают необычных животных.

Фото: admkirov.ru