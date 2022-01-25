У Белой Холуницы появится собственный бренд

Объявлен конкурс на разработку бренда города Белая Холуница. Инициатором выступила администрация района.

Основная цель создания бренда — формирование благоприятного и узнаваемого имиджа города, а также повышение его туристической конкурентоспособности.

Предполагается, что в бренде средствами художественного языка будут выражены культурные и исторические ценности Белой Холуницы, раскрыты его особенности как туристического направления

В дальнейшем бренд будет представлен на сувенирной и печатной продукции, может стать объектом городского хозяйства и символом мероприятий событийного туризма.

Конкурс проводится по 18 февраля. В нём могут принять участие физические и юридические лица вне зависимости от организационно-правовой формы и места нахождения.

Призовой фонд — 40 тыс. рублей.

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