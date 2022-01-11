У бывшей чиновницы из Афанасьевского района отберут квартиру за 2,8 млн рублей

Бывший муниципальный служащий из Афанасьевского района лишится квартиры, купленной на неподтвержденные доходы. Об этом сообщает областная прокуратура.

Факт покупки дорогого имущества экс-чиновницей администрации одного из сельских поселений обнаружился в ходе проверки. Стоимость квартиры составила 2,8 миллиона рублей. Эта сумма в несколько раз превышала доходы госслужащей и ее супруга за 3 года, предшествующих сделке. Пояснить, откуда взялись деньги на покупку квартиры, женщина не смогла.

В связи с этим прокуратура направила в суд иск об обращении квартиры в доход государства, приобретённой ранее на неподтвержденные доходы. Омутнинский районный суд удовлетворил исковые требования ведомства.

Ответчица пыталась обжаловать приговор, но Кировский областной суд оставил решение в силе. Его исполнение проконтролирует прокуратура.