У Дворца творчества – мемориала появится выставка военной техники

В Кирове благоустроят территорию у Дворца творчества – мемориала. О том, что будет сделано, рассказал председатель правительства Кировской области Александр Чурин на рабочем совещании.

В настоящее время идет разработка техзадания по благоустройству парковой зоны. Проект будет обнародован в апреле.

Предварительно в парке появятся военно-патриотическая зона с выставкой военной техники, площадка ГТО, велороллерная трасса, детская площадка и пешеходные зоны. От ранее высказанной идеи по застройке участка в правительстве отказались.

Александр Чурин подчеркнул, что мемориальная зона у Дворца творчества будет полностью сохранена – центральная часть мемориала и курганы не будут затронуты. А парк будет благоустроен и расширен.

Помимо уже перечисленных зон, на территории парка появится площадка для дрессировки собак, а рядом – парковка.

Одновременно с благоустройством территории будет приведен в порядок и здание Дворца творчества. Также культурному объекту будет возвращено историческое название «Дворец пионеров». Для этого будут внесены изменения в устав учреждения.

Ранее волонтеры занялись восстановлением мозаики на здании Дворца творчества.