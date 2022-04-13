У Дворца творчества в Кирове установят боевой вертолет за 2,6 млн рублей

У Дворца творчества – мемориала в Кирове установят боевой вертолет Ми-24. Об этом сообщается в группе радио «Мария».

Памятник планируют открыть 24 июня 2022 года. Он будет посвящен выпускникам бывшего вертолетного училища в Кирове. Стоимость установки вертолета составит 2,6 миллиона рублей.

В настоящее время Ми-24 находится на территории областного сборного пункта на улице Московской, 121. В мае, как только позволит погода, его доставят к Дворцу творчества и начнут монтажные работы.

Напомним, что ранее председатель правительства области Александр Чурин сообщил о грядущем благоустройстве парка у Дворца творчества. На территории появится военно-патриотическая зона, площадка ГТО, велороллерная трасса, детская площадка и пешеходные зоны. Также будет оборудована площадка для выгула собак.

Самому Дворцу творчества могут вернуть старое название – Дворец пионеров.

Фото: vk.com/novosti_mariafm