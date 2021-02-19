У фестиваля «Вятская весна» поменялась приглашенная звезда

27 февраля в филармонии состоится открытие фестиваля «Вятская весна». Он станет уже 15-м по счёту.

Изначально было анонсировано, что в концерте примет участие известный виолончелист Сергей Ролдугин, художественный руководитель Санкт-Петербургского Дома музыки. Но в обновлённой афише на сайте фигурирует другая звезда.

Это пианистка Екатерина Мечетина, солистка Московской государственной филармонии. В исполнении именитой гостьи и Вятского симфонического оркестра имени В.А. Раевского прозвучат, в частности, Первый и Второй концерты для фортепиано с оркестром венгерского композитора Ференца Листа.

Фото uralcult.ru