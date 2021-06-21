У главы администрации Кирова могут появиться еще два заместителя

23 июня состоится заседание постоянной комиссии Кировской городской Думы по местному самоуправлению, регламенту и депутатской этике.

В числе вопросов, которые планируется рассмотреть, есть два кадровых. Депутатам предлагается дать согласие на назначение Анны Вершининой на должность первого заместителя главы администрации и Всеволода Фролова на должность заместителя главы.

Вершинина долгое время работала в Арбитражном суде, в прошлом году после выхода в отставку была назначена заместителем главы администрации.

Фролов — заместитель министра финансов области.

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