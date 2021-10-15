У главы администрации Кирова появится новый заместитель

У главы администрации Кирова Дмитрия Осипова появится новый заместитель.
Вопрос о даче согласия на назначение на эту должность Евгения Пленкова рассмотрит 20 октября постоянная комиссия гордумы по местному самоуправлению, регламенту и депутатской этике.
На этом же заседании депутатам предложат дать согласие на назначение Светланы Калугиной на должность начальника департамента муниципальной собственности.
Ещё одним вопросом повестки станет назначение председателя Контрольно-счетной палаты города, заместителя и аудиторов.
Пленков в настоящее время работает в департаменте городского хозяйства, Калугина — заместителем департамента.