«С нами Марк Пуля»: у известного журналиста с вятскими корнями родился сын

В семье известного журналиста Всеволода Пули случилось прибавление. У сына известной вятской сказочницы Ирины Пули (Краевой) и основателя кировской газеты «Вести» Юрия Пули (сегодня — начальник Управления периодической печати, книгоиздания и полиграфии Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям) родился мальчик. О радостном событии главред Russia Beyond сообщил на своей странице в «Фейсбуке».

— В жизни стало одним ее смыслом больше. За доставку и хранение очень-очень благодарен потрясающей Лене. А с нами теперь Марк Пуля, — написал Всеволод Юрьевич.

Всеволод Пуля – не только журналист, но и известный медиааналитик. В 2019 году он стал одним из спикеров форума СМИ «На семи холмах», рассказав вятским смишникам о том, как удержать внимание читателя.

— Будущее будет светлым, но в него возьмут не всех. Мы оказались в таких условиях, когда работать по учебнику не получается. Поэтому я считаю, что это единственный совет, который можно сегодня дать – отличайся от всех остальных и придумывай, как завоевать большую аудиторию, — сказал Пуля на семинаре «Мультимедийная редакция. Профессия современного журналиста».

Редакция «КП» присоединяется к поздравлениям!

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