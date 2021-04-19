У кировчан возрос интерес к велосипедам

За год спрос вырос на 19%, сообщают специалисты сайта «Авито».

К Всемирному дню велосипедов, который нынче отмечается уже в 78-й раз, специалисты сайта объявлений «Авито» подготовили анализ рынка этих транспортных средств. Оказалось, у россиян в нынешнем году могут возникнуть проблемы с покупкой велосипедов. Дело в том, что из-за пандемии некоторые производители двухколесной техники не работали и теперь в магазинах ощущается дефицит импортных марок.

В связи с этим вырос спрос на подержанных железных коней. По данным «Авито» в России желающих купить велосипед стало больше на 19% по сравнению с весной прошлого года, а в Кирове этот показатель вырос на 25%. В среднем их предлагают за 7 500 рублей. В нашем регионе чуть дешевле: 5 500 рублей.

Самыми популярными на сайте объявлений стали горные велосипеды. За минувший год желающих стать обладателями этих вездеходов прибавилось на 29%. Они добавили в цене 17%. В результате средняя их цена в Кировской области 12 890 рублей.

Вторые по востребованности велосипеды – детские. Их приобретают 39%, покупателей. За год они не изменились в цене – средний велик можно купить за 2 500 рублей.

Третье место по популярности у дорожных моделей. В нашем регионе их выбирают 19% покупателей. Цена этого варианта железного коня — в среднем за 6 990 рублей. Это дешевле на7%, чем в прошлом году.

Специализированные велосипеды для мотокросса и мотофристайла пользуются популярностью у узкого круга фанатов. В Кирове на их долю приходится лишь 3% от общего спроса. Стоит такая модель около 12 700 рублей. Они почти на 30% подросли к цене прошлого года.

Фото: visittula.com