У кировчанки взломали аккаунт в соцсети и обманули её сокурсницу на 7 тысяч рублей

Обе девушки обратились за помощью в полицию. Личность хакера и интернет-мошеника устанавливают.

На днях кировчанки взломали аккаунт в соцсети. И от её имени попросили в долг 7 тысяч рублей у 21-летней сокурсницы. Девушки вместе учатся в одном вузе, и отказать в просьбе кировчанка не смогла. Она отправила деньги на номер карты, фото которой ей прислала «подруга». Переписка была удалена сразу после перевода денег, что очень удивило отзывчивую студентку. Она тут же позвонила сокурснице.

— Девушка рассказала подруге, что не только не просила денег, но и не заходила уже давно в соцсеть. Оказалось, что её аккаунт взломали. В полицию однокурсницы пришли вместе. Одна написала заявление о совершенном в отношении нее дистанционном мошенничестве, другая – о неправомерном доступе к компьютерной информации, — сообщили в УМВД России по городу Кирову.

Сейчас полицейские устанавливают личность злоумышленника.