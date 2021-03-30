У кировского отеля Four Elements сменился собственник

У отеля Four Elements Kirov сменился собственник. Им стала Наталья Павлова, генеральный директор АО «Приоритет торг» (Москва).

Как сообщает «КоммерсантЪ», кировское ООО «Конс» перешло под управление Павловой в середине марта.

Изначально Four Elements Kirov работал под брендом Hilton и принадлежал структурам, близким к бывшему губернатору области Никите Белых.

Помимо отеля в Кирове, Наталья Павлова стала учредителем компаний, владеющих объектами сети Four Elements в Екатеринбурге и Перми.

Фото avatars.mds.yandex.net