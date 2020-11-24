У кировского спорткомплекса «Трамплин» заработала лыжная трасса

Все желающие могут провести здесь время с пользой для здоровья.

Лыжная трасса у спорткомплекса «Трамплин» работает ежедневно с 16 до 19 часов. Поскольку сейчас темнеет рано — работает уличное освещение.

Кстати в спорткомплексе «Трамплин» уже началась лыжная подготовка учащихся спортшколы №3.

— Спортсмены отделения «лыжные гонки» готовятся к соревнованиям. Они состоятся в середине декабря. Они будут посвящены открытию зимнего спортивного сезона, — сообщили в городском управлении по делам молодежи, физкультуры и спорта.

Ранее мы сообщали о том, что ещё у одной кировской школы заливают каток.