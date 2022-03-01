У кировской пенсионерки голоса из телефона похитили больше миллиона

В кировском УМВД расследуют уголовное дело по факту дистанционного мошенничества в особо крупном размере.

Преступление произошло в конце января. 85-летней кировчанке позвонил неизвестный и назвал себя московским прокурором. Он рассказал, будто бы пенсионерке полагается компенсация за некогда купленные ею БАДы. Аж 580 тысяч рублей. Только надо позвонить якобы в Центробанк по названному им номеру телефона.

Женщина позвонила, её попросили сделать перевод на указанный счет банковской карты, чтобы якобы разблокировать его. А затем еще и еще переводы. Пока сумма не достигла 1 млн 165 тысяч рублей. Вместо мифических 580 тысяч.

Полиция устанавливает личности и местонахождение преступников. Как мы ранее рассказывали, многие подобные звонки поступают из Украины: только в городе Днепр таких колл-центров правоохранители насчитали не менее 60.