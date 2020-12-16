У кировской пенсионерки в магазине гастролеры вытащили смартфон

Гаджет достали из сумки, не обращая внимания на видеокамеры и покупателей вокруг.

К кировским полицейским с заявлением о пропаже телефона пришла 66-летняя кировчанка. Выяснилось, что смартфон стоимостью 8 тысяч рублей она держала в руках в последний раз в магазине. Поговорив, она положила его в сумку и продолжила покупки.

Видеокамеры зафиксировали этот момент и то, как к женщине подошли мужчина и женщина. Один из них не смущаясь начал копаться в личных вещах покупательницы, а его спутница прикрывала его от видеокамеры. Забрав смартфон, они удалились из торговой точки.

В полиции завели уголовное дело по статье «Кража, совершенная из сумки, находившейся при потерпевшем». Стражи правопорядка нашли и задержали подозреваемых. Оказалось, это гости из Сыктывкара. Два месяца назад освободившийся из тюрьмы 32-летний мужчина и его 34-летняя подруга, также ранее судимая.

Они признались в содеянном, телефон отдали. Обоих сейчас заключили под стражу. Поскольку выяснилось, что в Коми, откуда ехали правонарушители, на женщину уже было заведено дело и ее объявили в розыск.

Ранее мы сообщали, что в Кирове нашли пропавшего мальчика, которого похитил отец.