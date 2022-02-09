У молодого кировчанина жулики выманили более 4 млн рублей кредитных денег

В Кирове расследуют уголовное дело о дистанционном мошенничестве в особо крупном размере.

4 млн 362 тысячи рублей нечаянно подарил неизвестным телефонным собеседникам 29-летний кировчанин. Попался на известную схему: неделю назад ему начали названивать мифические сотрудники службы безопасности банка и ФСБ, запугивать мошенниками, которые якобы пытаются оформить на него кредиты и присвоить деньги. Чтобы пресечь это, якобы надо самому оформить кредит на более 3,5 млн рублей и перевести вместе со своими деньгами частями на номера якобы оформленных на него банковских карт.

Мужчина так и сделал. Зарегистрировал карты в приложении бесконтактной оплаты на своем смартфоне, а затем с помощью банкомата внес на них все кредитные деньги. Естественно, вопреки обещаниям, кредиты оказались непогашенными, доступа к банковским картам не оказалось. Через несколько дней «банковские специалисты» снова позвонили ему, чтоб раскрутить на новый займ, но кировчанин понял, что его обманули и обратился в полицию.

Личности и местонахождение злоумышленников устанавливают. Впрочем, они могут находиться и не в России…