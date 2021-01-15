У музея Васнецовых легковушка вылетела на тротуар

Авария произошла сегодня днем на перекрестке улиц Спасской и Карла Маркса.

Участниками ДТП стали 2 автомобиля – зеленый «Хендэ Гетц» и черная иномарка.

Один из автомобилей вылетел на тротуар, к музею Васнецовых. Обе машины сильно повреждены.

Официальной информации о пострадавших пока нет. Но очевидцы аварии сообщают, что на место аварии приезжал автомобиль реанимации. По словам собравшихся на месте аварии, в этом месте водители нередко пытаются «проскочить», что уже не раз приводило к ДТП.

В настоящее время на месте происшествия работают полицейские. Машины уже убрали с тротуара и освободили проезд.

Ранее мы писали, что пациентка «Скорой» пострадала в аварии на трассе.