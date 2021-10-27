Житель Татарстана убил кировчанина на озере Шайтан

У озера Шайтан в Уржумском районе Кировской области произошло убийство. О происшествии рассказали в Следственном комитете.

Инцидент случился в ночь с 23 на 24 июля. У озера отдыхали 2 компании молодежи. В какой-то момент между двумя молодыми людьми из разных компаний произошел конфликт. Ранее не знакомые парни отошли в сторону, чтобы выяснить отношения.

В ходе ссоры 19-летний житель Татарстана ударил по голове своего 25-летнего оппонента. От полученной травмы молодой человек скончался на месте.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ. Подозреваемый признал свою вину в содеянном.

В октябре расследование дела было завершено. В настоящее время материалы направлены в суд.