У озера Шайтан в Кировской области произошло убийство

В обстоятельствах случившегося сейчас разбираются следователи.

Озеро Шайтан находится глубоко в лесах Уржумского района. Добраться до него не просто. Но это не останавливает любителей отдыха на природе. К тому же места рядом с загадочным водоёмом очень живописные.

На выходных к озеру приехали две компании. Они расположились на берегу и отмечали приезд, выпивали. Между двумя мужчинами из разных компаний возник конфликт. 19-летний юноша отвёл в сторону 25-летнего оппонента.

Словесная перепалка переросла в драку. 19-летний молодой человек ударил неприятеля в лицо. 25-летний мужчина получил серьёзную травму и скончался.

Подробности произошедшего рассказали в Следственном управлении СК РФ по Кировской области. Там уточнили, что подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело. Статья — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть человека. Все обстоятельства трагедии будут установлены в ходе расследования.

Озеро Шайтан – это единственный на Русской равнине неповторимый природный водоём. Он сочетает в себе сифонную циркуляцию и плавающие острова. Периодически из воды бьют фонтаны.

Ранее мы писали, что в Кировской области отремонтируют дорогу к озеру Шайтан.

Фото: kirov.sledcom.ru