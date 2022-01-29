У Радужного лоб в лоб столкнулись «Рено Сандеро» и «Киа Соул»

Вечером 28 января у поворота с Южного обхода в микрорайон Радужный лоб в лоб столкнулись 2 иномарки. Информация о происшествии появилась в сообществе «Радужный-News».

По словам очевидцев, водитель «Рено Сандеро» потерял управление и вылетел на встречную полосу. Там он врезался в «Киа Соул». Оба автомобиля сильно повреждены.

В ДТП пострадали 4 человека. Как минимум двое из них — мужчина и женщина, находившиеся в «Рено». Оба госпитализированы с травмами.

В ГИБДД подтвердили информацию о происшествии. Причины аварии устанавливаются.

Ранее мы писали, что в Кирове легковушка вылетела на тротуар после столкновения с другим автомобилем.

Фото: vk.com/news_raduzny