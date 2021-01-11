У Сбербанка напротив областного правительства собрались пожарные машины

Фото офиса Сбербанка на Дерендяева, 25, у которого стоят две пожарные машины, появились в соцсетях. Ситуацию прокомментировали в ГУ МЧС.

— Пожара нет, ничего не горит. Произошло ложное срабатывание пожарной сигнализации. Пожарные расчеты выехали на место происшествия, такой порядок, — сказали в пресс-службе ведомства.

Сотрудников и посетителей из банка, который находится напротив здания правительства области, не эвакуировали. После проверки машины спецслужб покинули место происшествия. Банк по-прежнему открыт для посетителей.

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