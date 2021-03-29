У шести кировских школ появятся пристрои

Заместитель главы администрации Кирова Лариса Копысова на депутатском часе в Гордуме рассказала о том, как будет решаться проблема дефицита мест в школах.

На сегодняшний день в городе в одну смену работают только семь учебных заведений. Наиболее напряжённая ситуация, по словам Копысовой, сложилась в Коминтерновском, районах ОЦМ и Филейка, а также в центральной части Кирова.

Выходом из ситуации могут стать не только новые школы, но и возведение пристроев к действующим. Они появятся у школ №№ 8, 9, 27, 30, 56 и 58, а потенциально — у школ №№ 10, 20 и 48.

Кроме того, ведётся реконструкция под школу здания на Пролетарской, 11а. Она завершится в декабре.

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