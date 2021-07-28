У школ Кировской области может появиться единый тариф на интернет

Руководитель образовательного центра для одаренных детей «Сириус», сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта Елена Шмелева направила вице-премьеру РФ Дмитрию Чернышенко рекомендации по достижению цифрового равенства в школах.

В документе говорится о необходимости проведения мониторинга стоимости услуг провайдеров по обеспечению доступа школ к интернету, определения причин завышенной стоимости услуг по сравнению со средним значением по стране и рассмотрение вопроса разработки механизма по определению и фиксации единого для всех школ тарифа на оплату услуг провайдера по обеспечению доступа в интернет и о принятии единого для всех регионов РФ стандарта качества интернет-соединения для школ.

ОНФ провел собственное исследование почти в 2,7 тысячи школ в 73 регионах, которое показало, что почти треть российских школ переплачивают за интернет. Было выявлено, что 22% школ платят за интернет вдвое больше средней цены по России, а 6% — расходуют втрое больше средств.

— Около трети образовательных организаций, реализующих программы основного и среднего общего образования, находятся в неравном положении по отношению к другим подобным организациям. Это связано с тем, что они вынуждены тратить больше на оплату услуг по обеспечению доступа к сети Интернет при отсутствии прямой зависимости между стоимостью услуг и скоростью, — заявила Елена Шмелева.

По словам руководителя центра «Сириус», у всех детей должен быть равный доступ к культурному и социальному капиталу, а такая ситуация не позволяет полностью раскрыть потенциал ребенка.

Минцифры и ФАС провели совместный мониторинг по оценке стоимости интернета для общеобразовательных организаций. В ведомстве отметили, что в регионах не все школы входят в число тех, которые подключаются к интернету по трехлетним госконтрактам в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика». Было проведено сравнение стоимости услуг по подключению в рамках госконтрактов и контрактов, которые регионы реализовали сами. В стоимости нашли различия. Оказалось, что стоимость подключения по региональным контрактам выше, чем по нацпрограмме «Цифровая экономика».

В Госдуме посчитали возможным введение единого интернет-тарифа для всех школ.

Отметим, что в кировском филиале компании «Ростелеком» до конца 2021 года планируется достичь показателя — 1454 социально значимых объекта (в том числе школы), подключенных к высокоскоростному интернету за 3 года реализации нацпрограммы «Цифровая экономика» в регионе.

По информации министерства цифровых технологий и связи Кировской области, в 2019 году в регионе было подключено 74 школы, в 2020 году — 145 школ, а к 30 сентября текущего года планируется подключить еще 109.