У школы в селе Шихово появится второй корпус

У средней школы села Шихово Слободского района появится второй корпус. Новое здание позволит перевести школьников на обучение в одну смену. Об этом стало известно в ходе встречи губернатора Игоря Васильева с жителями села.

Шиховская школа считается одной из лучших в Слободском районе и входит в число 11 лучших учебных заведений Кировской области. В рамках нацпроекта «Образование» в школу были закуплены ноутбуки и мультимедийное оснащение. Также для перевозки учащихся из соседних поселков был приобретен школьный автобус. В 2022 году в Шихово откроется центр «Точка роста».

В настоящее время в шиховской школе обучаются 382 ученика. Ребята учатся в 2 смены, но в скором времени проблема будет решена. В 2021 году в соседнем со школой здании начался капитальный ремонт. Из районного бюджета на это выделено 2 миллиона рублей. Средства пошли на замену окон и кровли. Также в здании будет сделан косметический ремонт.

Работы планируется завершить к следующему учебному году. После ремонта обновленное здание станет вторым корпусом школы и примет учеников начальных классов.

Основное здание школы в Шихово было построено в 1979 году и тоже требует ремонта. По словам директора Андрея Хохрякова, необходима модернизация кабинетов и столовой.

Такая возможность есть. Как напомнил губернатор Игорь Васильев, в России стартовала программа капремонта школ. В этом году в нее вошли 15 школ Кировской области, расположенных в сельской местности. Программа будет продолжена, и шиховская школа может принять в ней участие.