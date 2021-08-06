У Спасского собора начали укладывать брусчатку

В начале августа в Кирове началась укладка брусчатки у Спасского собора на улице Казанской. Новое покрытие будет уложено до перекрестка с Московской. Об этом сообщается на сайте собора.

Тротуар у Спасского собора уже давно требовал ремонта. В этом году он был включен в список территорий для благоустройства, за которые голосовали жители. В мае настоятель храма Петр Машковцев попросил жителей Кирова поддержать своими голосами ремонт пешеходной зоны.

В настоящее время работы начаты. Их организатором стала горадминистрация. А вот работы по укладке брусчатки во внутреннем дворе собора пока отложены из-за отсутствия финансов. На эти цели нужно 1,8 миллиона рублей.

Ранее мы писали, что в Кирове завершилась отделка фасада Спасского собора.