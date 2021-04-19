У входа в Заксобрание Кировской области запретят движение транспорта

Издано постановление «Об обеспечении безопасности дорожного движения при проведении мероприятий Законодательным Собранием Кировской области в апреле — июне 2021 года».

Согласно документу, подписанному и.о. главы администрации Кирова Геннадием Плеховым, на участке ул.Московской вдоль северной стороны здания Правительства области (от ул.К.Либкнехта до ул.Дерендяева) будут запрещены движение, остановка и стоянка транспорта — с 7.00 до окончания мероприятий. Исключение сделано только для транспорта их участников.

Ограничения действуют 20, 21 и 22 апреля, 25, 26 и 27 мая, 15, 16 и 17 июня, 13, 14 и 15 июля.

С документом можно ознакомиться здесь.