У вятских медведиц родились медвежата

В минлесхозе рассказали о сезонных изменениях в жизни обитателей вятских лесов.

Как отметили в ведомстве, середина зимы – это время борьбы за выживание. Звери с трудом добывают пищу и прячутся от холода.

По словам замминистра лесного хозяйства Дмитрия Анисимова, в январе на свет появляются новорожденные медвежата – от 1 до 3. Вес косолапого при появлении на свет составляет около полкило. Пока медведица не проснется и не выйдет из берлоги, медвежата растут очень медленно.

В январе продолжают сбрасывать рога лоси. В снежные зимы – а эта зима оказалась именно такой – сохатые не могут отойти далеко от места своего обитания. Это ограничивает их в поисках корма, который состоит преимущественно из коры деревьев.

Зимой для лосей особенно опасны волки. С ними активно борются вятские охотники.

Тяжело в зимний период и птицам. Поэтому в минлесхозе призывают кировчан по возможности подкармливать пернатых.