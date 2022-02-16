У жителей Сосновки за долги перед «ЭнергосбыТ Плюс» арестовали микроволновки

Кировский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» вместе со службой судебных приставов провели рейды по должникам за энергоресурсы. В ходе одного из них у двух жителей г.Сосновка из Вятскополянского района были арестованы две микроволновки.

Отметим, что бывшие владельцы бытовой техники накопили солидные долги перед энергосбытовой компанией – около 18 тыс. рублей каждый. Ранее оба неплательщика не один раз получали напоминания о необходимости ликвидировать задолженность. Но на них граждане не реагировали, и против них были возбуждены исполнительные производства, теперь арестовано их имущество. В случае, если жители не заплатят за электроэнергию, их микроволновки будут принудительно реализованы.

АО «ЭнергосбыТ Плюс» продолжает принимать все предусмотренные законодательством РФ меры по взысканию задолженности с клиентов. Чтобы избежать судебных споров и возможных арестов имущества энергосбытовая компания просит жителей Кировской области своевременно оплачивать счета за энергоресурсы.