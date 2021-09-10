У жителя Кирова забрали «Шкоду» за коммунальные долги

У кировчанина арестовали «Шкоду» за долги по тепло- и электроэнергии. Об этом сообщили в АО «ЭнергосбыТ Плюс».

Мужчина не платил за коммунальные услуги несколько месяцев. Его долг составил почти 50 тысяч рублей. Интересно, что ранее коммунальщики уже подавали на кировчанина в суд. За отопление мужчина платил нерегулярно, а за электричество и вовсе не платил 2,5 года.

В результате в ходе очередного рейда сотрудников «Энергосбыта» и судебных приставов у кировчанина забрали иномарку. Если мужчина не рассчитается с долгами в ближайшее время, машина будет продана.

Ранее в Кировской области арестовали автомобиль «БМВ» за долги его хозяина.