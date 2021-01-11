У жителя Оричей списали с кредитки 50 тысяч рублей

Он договорился с «комиссионным магазином» о продаже крупной партии детской одежды.

В минувшую субботу в полицию поселка Оричи явился местный житель, который сообщил о пропаже крупной суммы с его кредитного счета.

Во время разговора выяснилось, что он разместил в интернете объявление о продаже детской одежды, из которой его дети выросли. На него откликнутся мужчина, представившийся сотрудником комиссионки. Он сообщил, что готов забрать все и хочет внести предоплату. Для этого он уточнил у продавца данные карты. Не заметив ничего подозрительного, житель Оричей продиктовал секретную информацию, после чего у него с карты пропали все деньги – чуть более 50 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное производство. Полицейские занимаются поиском преступников. Правоохранители напоминают, важно никому ни при каких обстоятельствах не сообщать CVC-код, указанный на оборотной стороне карты, не говорить пароли и логины от личных кабинетов.

Фото: brand-studio1.ru