Убийца студентки оказался сотрудником УФСИН

Тело 20-летней студентки обнаружили в чужой квартире 27 декабря. По факту убийства было возбуждено уголовное дело.

Главным подозреваемым в убийстве девушки оказался ее друг. Как было установлено в ходе следствия, в день трагедии молодой человек повздорил с девушкой. Приревновав подругу, он схватился за молоток и нанес ей смертельную рану. А после убийства решил скрыться на чужом автомобиле.

Это произошло 26 декабря. А на следующий день ОМВД по Верхнекамскому району объявило в розыск сотрудника УФСИН 24-летнего Алексея Костромина. Как следовало из ориентировки, сотрудник службы исполнения наказаний разыскивался по подозрению в убийстве.

Прятаться пришлось недолго – уже 28 декабря Костромин был задержан. Его поймали в поселке Рудничном, до которого он дошел пешком, поскольку по пути попал в аварию. Автомобиль остался лежать в кювете.

В настоящее время подозреваемый задержан. По факту случившегося ведется следствие.