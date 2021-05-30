Учащиеся Менделеевского класса школы поселка Мирный представили экологические проекты

Учащиеся Менделеевского класса школы посёлка Мирный Оричевского района презентовали свои проекты для участия в Менделеевской экологической экспедиции на Байкал, которая пройдет в августе.

Организаторы экспедиции — Федеральный экологический оператор (ФГУП «ФЭО, предприятие Росатома), Иркутское областное отделение Всероссийского общества охраны природы, сеть Информационных центров по атомной энергии (оператор сети — АНО «Информационный центр атомной отрасли» (ИЦАО).

Ребятам предложили выбрать проекты по следующим темам:

проблемы загрязнения атмосферы или почвы и пути их решения;

проблемы сбора, утилизации, вторичного использования бытовых отходов и пути их решения;

объекты накопленного экологического ущерба моего региона;

перспективы использования альтернативной энергетики в моем регионе;

особо охраняемые природные территории моего региона.

Каждая команда получила своего куратора из Института химии и экологии ВятГУ. Со стороны ИЦАЭ была оказана поддержка по организации консультаций и мотивационных бесед.

В середине мая прошла предзащита проектов. Экспертами выступили руководитель ИЦАЭ Кирова Светлана Занько и директор института Денис Козулин.

Светлана Сергеева, учитель химии школы п.Мирный:

— Подготовка проектов заняла около месяца. Их основная тема – экология. Это могла быть как исследовательская работа, так и просветительская. В помощь ребятам были назначены модераторы из числа студентов ВятГУ. Мы, учителя, тоже курировали их работу.

Школьники увлеклись своими проектами. И дело не только в возможности поехать на Байкал. Просто за этот учебный год они основательно погрузились в тему экологии и хотели презентовать свои работы на федеральном уровне.

Ксения Пушкарёва, ученица Менделеевского класса:

— Мы разработали приложение для формирования у жителей экологических привычек. Тему выбрали вместе с модератором и другими участниками команды. Мы много работали, в том числе и на каникулах, и поставили задачу охватить экологическим просвещением как можно больше людей. Это очень актуальная тема, и чем больше людей ей заинтересуются, тем лучше и для природы, и для всех нас.

Сейчас все проекты в формате видеопрезентации оценят эксперты федерального научно-образовательного консорциума «Передовые экотехнологии». Они определят, кто станет победителем в каждом регионе.

В программе экологической экспедиции на Байкал запланированы тематические дни: гидроэкология, антропогенное воздействие, биоразнообразие.

Участники проведут практические научного исследования в бассейне озера Байкал, примут участие в квесте с заполнением дневника наблюдений, поработают в выездной лаборатории и по итогам представят результаты своих исследований.

К слову, в следующем учебном году в мирнинской школе будут уже два Менделеевских класса – учёбу в них продолжат нынешние 8-классники, плюс новый класс сформируют из ребят, которые сейчас учатся в седьмом классе.

Презентации проектов: