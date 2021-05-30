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Учащиеся Менделеевского класса школы поселка Мирный представили экологические проекты

Вадим Шабалин Новости, Общество

Учащиеся Менделеевского класса школы посёлка Мирный Оричевского района презентовали свои проекты для участия в Менделеевской экологической экспедиции на Байкал, которая пройдет в августе.

Организаторы экспедиции —  Федеральный экологический оператор (ФГУП «ФЭО, предприятие Росатома), Иркутское областное отделение Всероссийского общества охраны природы, сеть Информационных центров по атомной энергии (оператор сети — АНО «Информационный центр атомной отрасли» (ИЦАО).

Ребятам предложили выбрать проекты по следующим темам:

  • проблемы загрязнения атмосферы или почвы и пути их решения;
  • проблемы сбора, утилизации, вторичного использования бытовых отходов и пути их решения;
  • объекты накопленного экологического ущерба моего региона;
  • перспективы использования альтернативной энергетики в моем регионе;
  • особо охраняемые природные территории моего региона.

Каждая команда получила своего куратора из Института химии и экологии ВятГУ. Со стороны ИЦАЭ была оказана поддержка по организации консультаций и мотивационных бесед.

В середине мая прошла предзащита проектов. Экспертами выступили руководитель ИЦАЭ Кирова  Светлана Занько и директор института Денис Козулин.

Светлана Сергеева, учитель химии школы п.Мирный:

— Подготовка проектов заняла около месяца. Их основная тема – экология. Это могла быть как исследовательская работа, так и просветительская. В помощь ребятам были назначены модераторы из числа студентов ВятГУ. Мы, учителя, тоже курировали их работу.

Школьники увлеклись своими проектами. И дело не только в возможности поехать на Байкал. Просто за этот учебный год они основательно погрузились в тему экологии и хотели презентовать свои работы на федеральном уровне.

Ксения Пушкарёва, ученица Менделеевского класса:

— Мы разработали приложение для формирования у жителей экологических привычек. Тему выбрали вместе с модератором и другими участниками команды. Мы много работали, в том числе и на каникулах, и поставили задачу охватить экологическим просвещением как можно больше людей. Это очень актуальная тема, и чем больше людей ей заинтересуются, тем лучше и для природы, и для всех нас.

Сейчас все проекты в формате видеопрезентации оценят эксперты федерального научно-образовательного консорциума «Передовые экотехнологии». Они определят, кто станет победителем в каждом регионе.

В программе экологической экспедиции на Байкал запланированы тематические дни: гидроэкология, антропогенное воздействие, биоразнообразие.

Участники проведут практические научного исследования в бассейне озера Байкал, примут участие в квесте с заполнением дневника наблюдений, поработают в выездной лаборатории и по итогам представят результаты своих исследований.

К слову, в следующем учебном году в мирнинской школе будут уже два Менделеевских класса – учёбу в них продолжат нынешние 8-классники, плюс новый класс сформируют из ребят, которые сейчас учатся в седьмом классе.

Учащиеся Менделеевского класса школы поселка Мирный представили экологические проекты

Учащиеся Менделеевского класса школы поселка Мирный представили экологические проекты

Учащиеся Менделеевского класса школы поселка Мирный представили экологические проекты

Учащиеся Менделеевского класса школы поселка Мирный представили экологические проекты

Презентации проектов:

 

 

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Вадим Шабалин