Участие в записи нового альбома Оксимирона принял кировский рэпер Игла

После 6-летнего молчания исполнитель Oxxxymiron выпустил новый альбом. Меньше чем за сутки он набрал 3,7 млн прослушиваний в соцсети. Новый альбом, который называется «Красота и уродство» можно найти на разных стриминговых сервисах.

Oxxxymiron (Мирон Федоров) — известный на всю Россию и за её пределами рэпер. Он прославился глубокими текстами, неординарными рифмами. Предыдущий сборник «Горгород» вышел в 2015 году.

Новый альбом вызвал большой интерес как у поклонников, так и любителей других жанров. К слову, в записи альбома Оксимирона приняли участие Дельфин, Masha Hima, АИГЕЛ и Монеточка.

Альбом Oxxxymiron стал событием и для кировчан. В одном из треков упоминается Вятка. Как оказалось, всё получилось благодаря сотрудничеству Oxxxymiron с кировским рэпером Игла. Они записали совместный трэк. Его название — «Грязь».

Фото из открытых источников