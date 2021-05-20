Участница предварительного голосования «Единой России» рассказала о движении «Волонтеры-медики»

Участница предварительного голосования «Единой России» Екатерина Садакова рассказала о движении «Волонтеры-медики».

Кировчанке Екатерине Садаковой — 24 года. В прошлом году она успешно окончила Кировский государственный медицинский университет — стала педиатром и сейчас учится в ординатуре на онколога. Ритм жизни — динамичный, ведь девушка еще и является региональным координатором всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» Кировской области.

Какие цели ставит перед собой Екатерина? Как оказалось, ранняя болезнь определила ее будущий путь.

— Медиком и волонтером я стала неслучайно. Когда мне было 5 месяцев, у меня обнаружили онкологию. Спасибо моей семье и всему медицинскому персоналу, что дежурили возле меня круглосуточно в течение долгих лет. К нам в отделение приходили волонтеры. Они играли с нами, ставили спектакли, проводили мастер-классы. Тогда я решила, что тоже хочу помогать юным пациентам, когда повзрослею. В 8 классе я присоединилась к волонтерскому движению и стала приходить в отделение, ставшее родным, не только как пациент, но и как волонтер, — рассказала Екатерина.

Поступив в вуз, девушка решила помогать людям и как врач, и как волонтер. С первого курса учебы в медуниверситете она присоединилась к волонтерскому движению вуза и стала вместе с другими студентами посещать НИИ гематологии и переливания крови — помогать детям. Когда в Кировской области открыли региональное отделение всероссийского движения «Волонтеры-медики», стала его координатором.

— В пандемию я стала руководителем волонтерского штаба помощи пожилым людям в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. Тогда к нам в движение пришло очень много новых людей — строителей, инженеров, учителей, водителей. Мы вместе доставляли продукты, лекарства, предметы первой необходимости. Тогда я поняла, что добрая инициатива может объединить вокруг очень много людей. Поэтому я решила принять участие в предварительном голосовании партии «Единая Россия», — поделилась Екатерина.

По мнению кировчанки, она может быть полезной региону в сфере здравоохранения, так как знает ее изнутри.

— Советская медицина уделяла большое внимание профилактике заболеваний. Наше движение «Волонтеры-медики» придает этой работе большое значение. Мы работаем с разными группами населения, рассказываем, с чего начать и как сохранить свое здоровье на долгие годы. Проводим лекции, игры, квесты, обучаем жителей города скандинавской ходьбе. Зачем? Чтобы каждый человек задумался о своем здоровье, регулярно посещал врача и проходил обследования. Мы предлагаем масштабировать наш опыт в районы области, потому что здоровый образ жизни — это основа профилактики многих заболеваний, — говорит молодой медик.

В дальнейшем Екатерина Садакова намерена значительно расширить поле своей деятельности. Она ещё и окончила Вятский государственный университет по специальности «Система государственного и муниципального управления» и уверена, что эти знания пригодятся в будущей работе.

— Нужно уделять внимание грамотному планированию городского пространства для того, чтобы мотивировать горожан вести здоровый образ жизни. Это и ремонт асфальтового покрытия, и высадка новых деревьев, и создание новых пешеходных маршрутов, открытие новых парковых зон и многое другое. И, я считаю, важно возрождать традиции милосердия и взаимопомощи, — уверена Екатерина.