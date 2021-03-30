Участники «Большой перемены» из Кирова пообщались с Путиным

26 марта стартовал второй сезон конкурса «Большая перемена». В мероприятиях трехдневного онлайн-марафона приняли участие и кировские школьники. В рамках заседания наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей» с победителями конкурсов, проходящих на данной платформе, пообщался президент РФ Владимир Путин.

С президентом удалось побеседовать двум кировчанам – победителям «Большой перемены» прошлого года Ивану Шишкину и Дарье Чекалкиной. Они рассказали главе государства о новых направлениях конкурса, которые будут реализованы в этом году.

Иван Шишкин учится в 11-м классе Вятской гуманитарной гимназии. Он предложил президенту создать специальный конкурс для студентов вузов, который бы по примеру «Большой перемены» поддерживал инициативы российских студентов.

– Не хочется, чтобы этот по-настоящему сказочный конкурс «Большая перемена» уходил из моей жизни и из жизни других выпускников. Мы готовы стать амбассадорами конкурса, развивать то, что он нам дал, – добавил Иван Шишкин.

Также молодой человек рассказал, что во втором сезоне «Большой перемены» будет принимать участие его младший брат-пятиклассник. Иван станет его наставником и поделится с ним секретами успеха при подготовке ко всем этапам конкурса.

Конкурс для детей…

Напомним, что главная цель конкурса «Большая перемена» – дать возможность каждому участнику найти свои сильные стороны и раскрыть свои таланты. В новом сезоне конкурса наряду со старшеклассниками смогут принять участие ученики 5-7 классов. Для них будет подготовлен специальный геймифицированный трек, а финал конкурса пройдет в июле 2021 года в «Артеке». Победителями в этой возрастной категории станут 300 школьников, они получат суперприз – «путешествие мечты» на поезде «Большая перемена» от Москвы до Владивостока и обратно.

Главная цель «Большой перемены» — дать участникам возможность проявить свои сильные стороны и раскрыть таланты. В новом сезоне конкурса наряду со старшеклассниками смогут участвовать ученики 5-7 классов, а также студенты учреждений среднего профессионального образования.

В качестве приза младшеклассники – 300 человек – получат «путешествие мечты» на поезде «Большой перемены» от Москвы до Владивостока и обратно. А студенты и старшеклассники получат денежные призы.

…и для родителей

Специальным треком проекта «Большая перемена» станет программа для родителей участников конкурса. Также в отдельном треке смогут принять участие иностранцы-подростки, изучающие русский язык и ориентированные на получение образования в России. Им будут доступны задания на русском языке, а призом для 100 победителей станет целевое обучение в российских вузах.

Первые этапы конкурса пройдут дистанционно на платформе bolshayaperemena.online. Очные полуфиналы конкурса для учеников старших классов пройдут во всех федеральных округах, а финал конкурса состоится в «Артеке» в ноябре 2021 года. Регистрация участников открыта до 1 июня 2021 года. Подать заявку на участие можно по ссылке.

О призах

300 учеников 10-х классов и 150 студентов 3-4-х курсов «средних» учреждений получат по 1 миллиону рублей, 300 учеников 8-9-х классов и 150 студентов 1-2-х курсов получат по 200 тысяч рублей.

Педагоги, подготовившие победителей финального этапа среди учеников 5-7 классов, получат по 100 тысяч рублей. А наставники старшеклассников и студентов – по 150 тысяч рублей.

30 лучших образовательных организаций основного и дополнительного образования и 20 организаций среднего профессионального образования, подготовившие победителей, получат по 2 миллиона рублей на развитие образовательных возможностей и техническое оснащение.

Ранее мы писали, что пятеро кировских школьников стали финалистами «Большой перемены».