Участники «Менделеевской экспедиции» исследовали озеро Байкал

Продолжается научно-исследовательская программа «Менделеевская экологическая экспедиция. Байкал». Кировскую область в ней представляют учащиеся школы п.Мирный Оричевского района, студенты и преподаватели ВятГУ и представители регионального «Информационного центра по атомной энергии».

Экспедиция началась в Москве, где для её участников провели обзорную экскурсию по детскому технопарку «Менделеев центр» с мастер-классом «Мир под микроскопом» и эккологический диктант «ЭкоТолк» в РХТУ им.Менделеева.

Затем был перелёт в Иркутск и знакомство с научными руководителями и экспертами экспедиции. А сегодня состоялся тематический день гидрологии. Участники поделились на группы и работали в акватории и на берегу Байкала и в поймах впадающих в него рек. Задача — провести сравнительный анализ воды в озере и в картах-накопителях полигона «Солзанский» на территории Байкальского целлюлозно-бумажного комбината.

За ходом экспедиции можно следить здесь, здесь и здесь.