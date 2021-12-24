Участники ралли «Вятка» проедут по экстремальному маршруту «Вятский лапоть»

В ралли «Вятка» — 2021 возвращен спецучасток «Вятский лапоть» с экстремальными перепадами высот и резкими поворотами. Об этом сообщили в пресс-службе спортивного события.

Ралли «Вятка» пройдет в Кирове 25-26 декабря. Оно даст старт первому этапу Кубка России по автоспорту в новом сезоне 2022 года.

В соревнованиях будут участвовать 38 экипажей: 34 в зачет и 4 нулевых, судейских. В этом году в ралли примут участие чемпион Эстонии по ралли Клим Байков и чемпион России по ралли Денис Ростилов.

Также впервые на кировскую трассу выйдет автомобиль Can-am Maverick. Он поедет в составе нулевого экипажа. Управлять им будет двукратный чемпион России по ралли-рейдам Вадим Федотов.

Участников гонки ждут 6 спецучастков со снежно-ледовым покрытием, скоростными дорогами, поворотами и перепадами высот. Из-за коронавируса гонка пройдет без зрителей. Посмотреть прямую трансляцию мероприятия можно будет здесь.

Ранее мы писали, что из-за ралли «Вятка» перекроют участок дороги Киров — Сидоровка.