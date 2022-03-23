Участники спецоперации на Украине станут ветеранами боевых действий

Госдума приняла законопроект о признании участников спецоперации на Украине ветеранами боевых действий. Об этом сообщается на сайте Думы.

Инициативу внес секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Статус ветеранов боевых действий получат лица, выполняющие задачи в рамках спецоперации на территории Украины, ДНР и ЛНР. Это позволит бойцам получить налоговые, транспортные, земельные и жилищные меры соцподдержки.

Также участники спецоперации получат льготы по оплате коммунальных платежей. Льготы распространяются и на сотрудников правоохранительных и силовых структур, задействованные в спецоперации.

Финансирование мероприятий законопроекта обойдется приблизительно в 5 миллиардов рублей.