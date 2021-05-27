Участников Великорецкого крестного хода попросили носить маски и соблюдать дистанцию

Администрация Юрьянского района попросила паломников крестного хода соблюдать меры профилактики коронавируса, озвученные Роспотребнадзором. Обращение местных властей появилось в соцсетях.

Как сказано в посте, в связи с нестабильной эпидемиологической обстановкой по маршруту крестного хода не будет централизованной раздачи пищи и больших палаток для отдыха. Поэтому паломникам стоит самим позаботиться о питании и месте для ночевки.

Также участникам хода советуют соблюдать антиковидные меры предосторожности, такие как масочный режим и социальная дистанция.

— Призываем всех проявить ответственность и не подвергать опасности себя и местных жителей!

С расписанием Великорецкого крестного хода – 2021 можно ознакомиться здесь.

Напомним, что в прошлом году шествие паломников Великорецкого крестного хода официально отменили, а чудотворную икону святителя Николая перевозили на автомобиле в сопровождении духовенства.

Митрополит Вятский и Слободской Марк просил мирян по возможности не принимать участия в крестном ходе. Однако паломники все равно отправились в путь, хоть и в меньшем количестве. Спасаясь от инфекции, жители населенных пунктов по пути следования хода, «защитились» надписями «Карантин» и ограничительными лентами.