Участок дороги Кострома — Киров — Пермь признали неудовлетворительным

Прокуратура Кировской области приняла меры реагирования по факту неудовлетворительного состояния участка федеральной трассы Р- 243 «Кострома — Шарья — Киров — Пермь».

Он расположен на территории Слободского, Белохолуницкого, Омутнинского и Афанасьевского муниципальных районов и с 2016 года находится в оперативном управлении ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог «Прикамье» Федерального дорожного агентства».

В ходе проверки были выявлены многочисленные разрушения и дефекты покрытия, что не обеспечивает безопасность участников дорожного движения.

Руководителю предприятия внесено представление с требованием о незамедлительном принятии мер к устранению нарушений.