Участок трассы Опарино – Альмеж прошел контроль Госстройнадзора

Госстройнадзор подтвердил соответствие участка трассы Опарино – Альмеж требованиям проекта. Об этом сообщили в ведомстве.

Ведомство выдало положительное заключение на участок протяженностью 26,63 километра. Благодаря строительству данной дороги между северными районами Кировской области и областным центром налажено круглогодичное автосообщение.

Строительство объекта началось ещё в 2013 году, однако было приостановлено. В 2019 году работы возобновились по инициативе губернатора Игоря Васильева. Осенью 2021 года участок был готов к сдаче в эксплуатацию. Стоимость строительства составила около миллиарда рублей. Срок сдачи был назначен на ноябрь 2021 года, однако трассу построили раньше срока.

В планах на 2022 год – положить асфальт еще на одном участке автодороги Киров – Котлас – Архангельск – на трассе Вазюк – Опарино.