Участок трассы Опарино – Альмеж сдадут досрочно

26-километровый участок трассы Опарино – Альмеж дороги Киров – Котлас – Архангельск готов к сдаче. Ход строительства дороги проинспектировал губернатор Игорь Васильев в ходе рабочей поездки в Опаринский район.

Строительство участка протяженностью 26,6 километра началось в 2019 году. Цена вопроса составила около 1 миллиарда рублей. Строительством занимались «Вятавтодор» и «СУ-43».

Работы велись круглогодично за исключением периодов сильной распутицы. Сложность строительства обусловливалась «слабыми» грунтами и близко проходящими подземными водами. Подрядчик строил участок с двух сторон Опарино – Латышский (12,3 км) и Латышский – Альмеж (14,3 км).

В настоящее время завершены работы по обустройству земляного полотна, уложены щебеночные слои и водоотводящие трубы. Работы велись с небольшим опережением графика. Подробнее о том, как строился участок Опарино — Альмеж, читайте в материале «КП».

Игорь Васильев подчеркнул, что ввод данного участка трасы в эксплуатацию обеспечит транспортную доступность северных районов области с Кировом и создаст условия для выхода регионов Уральского и Приволжского федеральных округов к порту Архангельска.

— Дорога Опарино-Альмеж существенно повлияет на развитие Кировской области: объект свяжет северо-западные районы области – Подосиновский, Лузский и Опаринский, существенно сократив время до областного центра. В дальнейшем эта дорога станет транзитным выходом в Архангельскую и Вологодскую области, — сказал Игорь Васильев. — Дорога стопроцентно готова к сдаче. Хотя срок сдачи был намечен на ноябрь 2021 года. Для дальнейшего развития планируется выполнить работы по реконструкции участка Скрябино – Пинюг – 16 километров и Пинюг – Верхнемалье – Лунданка – 32 километра, Строительство этих дорог обеспечит выход регионов УРФО и ПФО в порт Архангельск, — сказал глава Дорожного комитета Кировской области Юрий Логинов.

В региональном правительстве также сообщили, что конца 2021 года планируется принять в областную собственность участки Скрябино – Пинюг и Пинюг – Подосиновец планируется принять в областную собственность до конца 2021 года. В 2022 году будет разработана проектно-сметная документация на их ремонт. Смета на ремонт участка Пинюг — Верхнемалье будет составлена в 2022-2023 годах.