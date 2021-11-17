Участок в Слободском признали объектом культурного наследия

Участок культурного слоя в Слободском, относящийся к XVII-XX векам, включили в список объектов культурного наследия. Об этом сообщили в областном управлении культурного наследия.

Историко-культурная ценность участка была подтверждена в ходе проведения археологической разведки.

Ранее в перечень объектов культурного наследия было внесено селище под Кирово-Чепецком. Его обнаружили в ходе археологических работ, предшествующих прокладке газопровода.

Фото: archaeolog.ru. Не имеет отношения к Слободскому