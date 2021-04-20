Ученики «Нашей школы» будут заниматься в 45-й

На заседании комиссии по имуществу и земельным отношениям кировской гордумы замглавы горадминистрации Лариса Копысова предложила депутатам проголосовать за предоставление негосударственной вальдорфской «Нашей школе» помещений в муниципальной школе №45. А именно, кабинетов физики, химии, а также столовой – без них организации грозит потеря лицензии.

Согласно расписанию, учащиеся обеих школ не пересекаются друг с другом, никаких изменений в учебном процессе не потребуется. Решение примет гордума 28 апреля.

– На самом деле, ничего нового не произойдет: «Нашей школе» эти помещения предоставляют с 2012 года, и сейчас речь идет только о продлении договора, – пояснил «КП» директор школы Антон Хохрин.

Напомним, с текущего учебного года его организация занимает помещения в соседнем здании, на Гайдара, 7, куда долго отказывалась переселяться также из-за риска утратить лицензию на предоставление среднего образования.